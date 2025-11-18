Christian Nodal desmiente que su madre tenga complicaciones de salud

Después de una noche de celebración en los Latin Grammy 2025, donde fue reconocido con uno de los premios más importantes de la música ranchera, el cantante y compositor mexicano Christian Nodal se vio en la necesidad de romper el silencio y aclarar los rumores sobre el estado de salud de su madre, Cristy Nodal.

Rumores sobre la salud de Cristy Nodal

Las especulaciones comenzaron cuando una periodista mexicana difundió en Instagram que la madre del artista había decidido cancelar su fiesta de cumpleaños debido a una supuesta complicación médica. Según la reportera, la celebración “tuvo que cancelarse a última hora debido a que la salud de la señora se complicó”.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores del intérprete de “De los besos que te di”. Ante la ola de comentarios, Nodal decidió desmentir la información durante una entrevista en el programa de radio colombiano “La Kalle”.

La respuesta de Christian Nodal

El presentador Jhon Carrero le preguntó directamente sobre la salud de su madre: “Dicen que está un poquito malita, ¿es verdad o no?”. Con una sonrisa, Nodal respondió: “Yo no sé, mi hermano. No sé ni qué estén diciendo, pero bueno”.

Aunque reconoció que su madre había estado enferma, aclaró que no se trataba de una situación grave: “Que yo sepa no está malita”. Con estas palabras, el recién galardonado en los Latin Grammy desmintió los rumores que circulaban en redes sociales. Luego de aclarar la noticia, se supo que quien murió fue una tía de Nodal.

El triunfo de Nodal en los Latin Grammy

Más allá de los rumores, la noche fue de celebración para Nodal, quien se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “¿Quién + Como Yo?”.

Su esposa, Ángela Aguilar, compartió en Instagram la emoción de ver a su padre, Pepe Aguilar, y a su esposo competir en la misma categoría: “No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”.

Ángela también expresó su orgullo por ambos: “Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”.