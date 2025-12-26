¿Qué hizo? ATACAN a Eiza González por su comportamiento con Diego Boneta en concierto de Bad Bunny

La actriz mexicana Eiza González se convirtió en tendencia tras asistir a “La Casita”, la zona VIP de los conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México. Un video filtrado la muestra bailando muy cerca del actor Diego Boneta, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

La perspectiva del clip fue inmediata: “Eiza le coquetea a Diego frente a su novia”. El clip se viralizó en cuestión de horas y colocó a la actriz en el centro del escándalo.

Eiza González sale a defenderse

Ante la polémica, Eiza decidió romper el silencio y respondió a través de TikTok. En un comentario dejó claro que la interpretación del video era errónea:

“Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una ‘casita’ pegados unos al otro. No empiecen a inventar”.

La actriz, pareja del tenista búlgaro Grigor Dimitrov, explicó que la cercanía con Boneta se debió al espacio reducido de “La Casita”, donde coincidieron múltiples celebridades como Luis Gerardo Méndez, Yalitza Aparicio, Yeri MUA y Luisito Comunica.

Diego Boneta y Eiza González son amigos de años

Los presentadores del programa “Hoy Día” salieron en defensa de la actriz. “Simplemente ellos se conocen de algún proyecto, conectaron y estaban bailando. La gente está buscando donde verdaderamente no hay. Ese video anda súper viral. Están atacando mucho a Eiza. Eiza tiene su novio y él también tiene su novia”, dijo la conductora Chiky Bombom.

Eiza y Diego se conocen desde hace años, incluso coincidieron en 2018 durante un viaje laboral a Sudáfrica. Ambos iniciaron sus carreras en telenovelas mexicanas como “Lola, Érase Una Vez” y “Rebelde”, y han compartido círculo de amistades en Hollywood.

¿Qué dijo Renata Notni, novia de Diego Boneta?

La polémica se intensificó cuando apareció un segundo video en el que la actriz Renata Notni, pareja de Diego Boneta, parecía tener un gesto de molestia con él. En el clip se observa a Notni jalándole el cabello mientras el actor queda con un gesto serio.

Internautas interpretaron la escena como un episodio de celos en tiempo real. Sin embargo, otros señalaron que las imágenes correspondían a otro día y no estaban relacionadas con el rumor sobre Eiza.

Renata posteriormente aclaró que se trataba de un momento de broma con su pareja y rechazó cualquier tipo de agresión.

Lo que comenzó como una noche de fiesta en el cierre de la gira de Bad Bunny terminó siendo un amargo momento para Eiza.