¡Diferente! Las uñas “bronze mani” de Selena Gomez

Selena Gomez ha logrado traer un destello de calidez veraniega a la escena del entretenimiento. La fundadora de Rare Beauty no solo ha presentado su nuevo iluminador y bronceador mate, sino que ha establecido una conexión directa entre el maquillaje y la manicura. El denominado "Bronze Mani" es más que un color; es una extensión de la piel bronceada que busca proyectar una imagen de frescura, salud y elegancia sin esfuerzo.

Este movimiento estético coincide con el lanzamiento del Warm Wishes Soft Matte Powder Bronzer.

¿Cuál es la técnica que utiliza Selena Gomez en sus uñas?

El responsable de este look es el reconocido manicurista de las estrellas, Tom Bachik, quien diseñó una combinación que brilla con una intensidad magnética. La clave para lograr este efecto de "superficie solar" en las uñas cortas y de forma squoval (cuadrada con bordes redondeados) radica en la superposición de texturas:

Base chocolate: Bachik aplicó primero el tono Serengeti Plains de Aprés Gel Couleur, un marrón auténtico y profundo.

Capa magnética: El toque final fue Astral Gel en el tono The Sun, un bronce brillante que utiliza tecnología magnética para cambiar de forma y color según la incidencia de la luz.

El resultado es un acabado que puede transitar desde un café cálido hasta matices casi morados o cobres bajo diferentes iluminaciones, lo que le otorga un dinamismo único que se aleja de la manicura plana tradicional.

Minimalismo moderno de Selena Gomez

Este cambio de imagen representa un giro radical frente al look que la actriz lució en los pasados Globos de Oro de 2026. En aquella ocasión, Gomez optó por un estilo gótico-glamuroso con uñas cortas en terciopelo negro (Le Diable en Chanel), complementando un vestido de plumas.

Sin embargo, el "Bronze Mani" actual se alinea con la corriente del lujo silencioso: diseños no recargados, colores sólidos con brillos controlados y un énfasis en la salud de la cutícula y la forma de la uña. Es una manicura que no grita, sino que susurra sofisticación.

¿Por qué hacerte las uñas de Selena Gomez es lo más top?

La manicura de Selena, el bronzer busca un efecto "buena cara" casi imperceptible.

Para quienes buscan escapar del gris invernal, figuras como Kylie Jenner con sus tonos cobre o Dua Lipa con confeti arcoíris están siguiendo la misma estela: llevar el sol en las manos. La lección de Selena Gomez este 2026 es clara: la belleza debe ser una experiencia integral donde el rostro, el cabello (esta vez con un wet bob) y las uñas cuenten la misma historia de luminosidad natural.