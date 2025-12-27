Escándalos más sonados de la farándula en 2025

El 2025 fue un año marcado por polémicas en la industria del cine, la música y la televisión. Batallas legales, acusaciones de racismo, controversias por representación y hasta crímenes impactaron a Hollywood y al mundo del espectáculo internacional.

La sentencia contra Sean “Diddy” Combs

Uno de los golpes más fuertes para el hip hop fue la sentencia contra Sean “Diddy” Combs , tras múltiples acusaciones graves que derivaron en procesos judiciales.

La polémica serie de Chespirito

La biografía televisiva de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” generó un intenso debate. Florinda Meza criticó abiertamente la producción: “La serie distorsiona hechos importantes de mi vida personal y profesional. No me siento reflejada en esa narrativa”. La actriz anunció que contará su propia versión, lo que dividió a seguidores entre quienes defienden la libertad creativa y quienes exigen respeto a la memoria del comediante.

El caso “Emilia Pérez” en los Oscar

La película “Emilia Pérez” (2024) llegó con fuerza a los premios Oscar, pero su recepción estuvo marcada por polémicas sobre la representación de la identidad trans y las desapariciones forzadas en México. La actriz Karla Sofía Gascón denunció que su “hate provino de grupos conservadores y transfóbicos”, aunque usuarios también rescataron publicaciones antiguas con comentarios islamofóbicos y machistas. Finalmente, la cinta ganó solo dos de las 13 nominaciones que había recibido.

El triángulo Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu

El “chisme eterno” continuó en 2025. Ángela Aguilar fue cuestionada tras recibir el premio Breakthrough Artist de Billboard, mientras que Cazzu acusó a Nodal de no cumplir con la manutención de su hija Inti. “El dinero que recibo no es suficiente para mantener el estilo de vida de mi hija”, declaró la argentina, quien además denunció que Nodal se negaba a firmar permisos de viaje, inspirando la llamada “Ley Cazzu”.

El “Coldplaygate”

Durante un concierto en Massachusetts, la “ kiss cam” captó a Andy Byron y Kristin Cabot en un gesto íntimo. Chris Martin comentó en vivo: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”. El video se viralizó y derivó en la renuncia de ambos a sus cargos en la empresa Astronomer. Cabot confesó después: “Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores, pero no deberían ser amenazados de muerte por ellos”.

Miss Universo bajo polémica

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tailandia estuvo empañado por acusaciones de fraude. El jurado Omar Harfouch renunció días antes, alegando “un conflicto de intereses y un jurado improvisado”.

Tragedia en Hollywood: Rob Reiner y Michele Singer

El asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer el 14 de diciembre. Ambos fueron hallados sin vida en su mansión de Los Ángeles. La causa oficial: “múltiples lesiones por fuerza cortante”. Su hijo, Nick Reiner, fue arrestado como principal sospechoso.