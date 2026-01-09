Fernando Carrillo le dice “TRAIDORA” a Lili Estefan en vivo: te decimos por qué

El programa de "El Gordo y La Flaca" se convirtió este viernes en el escenario de uno de los careos más tensos de la televisión. El actor venezolano Fernando Carrillo, cuya figura ha estado rodeada de controversia por su férreo apoyo al chavismo , confrontó directamente a Lili Estefan en una entrevista que escaló de lo profesional a lo personal.

Lo que debía ser una charla sobre la actualidad política tras los recientes cambios en Venezuela, terminó siendo un juicio público sobre la lealtad, los principios y el impacto de las posturas ideológicas.

¿Qué le reclamó Fernando Carrillo a Lili Estefan?

Desde el inicio de la transmisión, el ambiente se percibía cargado. Carrillo, ahora empresario y figura política activa, no tardó en expresar su dolor por lo que considera una traición por parte de la presentadora cubana. El actor le reclamó frontalmente el haberlo dejado de seguir en redes sociales:

“Debo estar dolido porque Lili me dejó de seguir, que eso no fue nada más dejarme de seguir ella, ella llamó a dejar de seguirme con esa acción”, dijo Carrillo, acusando a Estefan de aplicar una supuesta "dictadura comunicacional" en su contra y de haberle cerrado puertas en la industria durante las últimas dos décadas. El actor calificó la actitud de quien fuera su amiga como un golpe bajo a una relación que él consideraba sólida.

Así respondió Lili Estefan a Fernando Carrillo: "Por respeto a los venezolanos"

Lejos de retroceder, la "Flaca" de la televisión hispana mantuvo una postura firme, argumentando que su decisión no fue un ataque personal, sino una cuestión de integridad ante la crisis humanitaria que atraviesa el país venezolano.

“Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal y tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo: ‘Esto es una maravilla’", respondió Estefan. “Tengo el mismo amor por ti, pero no te puedo seguir por respeto al pueblo venezolano”.

¿Qué dijeron de Delcy Rodríguez?

Durante los 20 minutos de intercambio, el galán de telenovelas no solo defendió su postura política, sino que habló de la posición venezolana y alabó a figuras clave del gobierno actual. Carrillo se refirió a Delcy Rodríguez como "la mujer más inteligente del país", asegurando que ella es quien debe liderar el destino de la nación.

Carrillo hizo un llamado a los venezolanos en el exilio para que regresen al país, argumentando que ya no existen las "excusas" del pasado para permanecer fuera.