Fiestas de la Calle San Sebastián 2026: artistas confirmados, horarios y sedes

Hoy jueves, 15 de enero, el Viejo San Juan abre sus adoquines para la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, dedicada al maestro Jacobo Morales.

Si estás volando desde Nueva York, Florida o Chicago para "darle a la calle", o si lo vas a vivir por streaming, aquí tienes el desglose de lo que verás en las plazas más icónicas de la isla del encanto.

¿Cuáles son los artistas confirmados para el SanSe 2026?

Cartelera estelar: Artistas y horarios confirmados (Hora de Puerto Rico)

La música es el alma de la SanSe. Este año, la curaduría artística mezcla la nostalgia de la salsa con el poder del pop y el género urbano.

Nota importante: Las tarimas principales apagan sus luces a las 11:00 p.m., excepto el domingo.

Jueves 15 de enero: El primer "asalto"

Plaza del Quinto Centenario: La Tribu de Abrante (6:00 p.m.), Tito Nieves (8:00 p.m.) y un artista sorpresa (10:00 p.m.).

Plaza Colón: Los Pleneros de Severo (6:00 p.m.), DJ Luian (8:00 p.m.) y Algarete (9:30 p.m.).

Plaza de la Barandilla: Tuna de Cayey (7:30 p.m.) y Michelle Brava (9:30 p.m.).

Viernes 16 de enero: Noche de leyendas y pop

Plaza del Quinto Centenario: Plena Libre (6:00 p.m.), Miriam Cruz (8:00 p.m.) y Pedro Capó (10:00 p.m.).

Plaza Colón: Chris Lebrón (8:30 p.m.) y La Secta (9:30 p.m.).

Plaza de la Barandilla: A Son de Guerra (7:30 p.m.) y Zayra Pola (9:30 p.m.).

Sábado 17 de enero: El día más intenso

Plaza del Quinto Centenario: Victoria Sanabria (2:00 p.m.), Hermes Croatto (4:00 p.m.), Grupo Manía (6:00 p.m.), Víctor Manuelle (8:00 p.m.) y el cierre con Juanes (9:30 p.m.).

Plaza de la Barandilla: Choco Orta (6:00 p.m.) y Puerto Rican Power (8:00 p.m.).

Plaza Colón: Glenn Monroig (3:30 p.m.) y Juan Vélez (8:00 p.m.).

Domingo 18 de enero: El "Cierre de Cierres"

Plaza del Quinto Centenario: Andy Montañez (4:30 p.m.), Plenéalo (6:00 p.m.), la diva Ednita Nazario (8:00 p.m.), Tommy Torres (10:00 p.m.) y el broche de oro con Jowell & Randy (11:45 p.m.).

Plaza Colón: Los Chinchillos del Caribe (8:00 p.m.) y Los Rabanes (10:00 p.m.).

¿Cuánto cuesta ir al SanSe de Puerto Rico?

El gratuito.

Aquí te explicamos algunas logísticas de transporte: No intentes entrar en auto. No lleves carro al Viejo San Juan. El municipio ha dispuesto 170 autobuses que son la única vía segura.

Puntos de Transbordo: Estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn y la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano.

Costo: $5.00 ida y vuelta.

Lanchas de Cataño: Funcionarán hasta la 1:00 a.m. ($4.00 ida y vuelta).

Plataformas (Uber/Lyft): Solo te dejarán en El Escambrón o el Parque Luis Muñoz Rivera. De ahí, te toca caminar o usar el shuttle.

La feria de artesanías en el Cuartel de Ballajá y el ICP contará con más de 450 recursos culturales. Es el lugar perfecto para comprar arte auténtico antes de que empiece el "perreo".

Consejo: Viste cómodo, usa tenis (los adoquines no perdonan) y mantente hidratado.