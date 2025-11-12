La hija de Daddy Yankee confesó que su padre no la dejaba escuchar a Don Omar: "¡Antes me lo tenían prohibido!”

Los conflictos familiares en torno a la vida de Daddy Yankee se han vuelto cada vez más públicos. Su hija, Jesaaelys Ayala González, confesó recientemente que durante su infancia, su padre le prohibía escuchar música de Don Omar, su histórico rival artístico.

La rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar

Según el portal Rapetón, todo comenzó cuando Jesaaelys, de 29 años, compartió en TikTok un video con una canción de Don Omar de fondo. La publicación generó curiosidad entre sus seguidores, quienes recordaron la rivalidad que marcó a ambos artistas.

El conflicto entre Daddy Yankee y Don Omar se inició en 2015 durante la gira “The Kingdome Tour”, cuando Don Omar abandonó el proyecto por diferencias. El hecho generó resentimiento y en 2023 se reconciliaron.

Actualmente, Jesaaelys asegura sentirse libre de escuchar lo que quiera en su casa: “¡Antes me lo tenían prohibido! Ahora lo puedo escuchar 🙂”, escribió en TikTok, acumulando más de cinco mil likes en su respuesta.

Distancia tras la separación de Daddy Yankee y Mireddys González

La relación entre Jesaaelys y su padre se ha visto afectada desde que Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, se separó de Mireddys González tras 30 años de matrimonio. La joven respondió a una usuaria en redes sociales que la defendía, asegurando que sus posturas actuales se deben a experiencias dolorosas vividas con su padre:

“Para pasar de ser el centro del universo de tu hija a ser simplemente cualquier persona, algo muy fuerte tuviste que haber hecho para romper ese lazo, y no pienso discutirlo con nadie”, escribió una seguidora. Jesaaelys respondió con gratitud: “¡Me encantan las personas bien inteligentes como tú 🥺🤍 (lo digo bien en serio!)”.

El divorcio del reguetonero y González generó controversia por una supuesta transferencia millonaria que habría afectado el patrimonio del artista.

Jesaaelys apartada de la empresa familiar

Poco después, trascendió que Daddy Yankee apartó a su hija de sus responsabilidades en El Cartel, la empresa familiar en Puerto Rico. En su blog semanal de YouTube, Jesaaelys relató el difícil momento que vivió tras ser retirada de sus funciones: “La tarde de hoy ha sido bien exhausta para mí mentalmente, yo no puedo creer que esto está pasando; estoy tratando de asimilar lo que está pasando”.

Al día siguiente, mostró públicamente cómo recogía sus pertenencias del edificio y expresó: “Indirectamente, me botaron de mi oficina”.

