Las latinas que destacaron en la cena de gala de bienvenida del Miss Universe 2025

El certamen de belleza más esperado del año ya comenzó y, como suele ocurrir, las polémicas no tardaron en aparecer. El Miss Universe 2025 arrancó hace apenas unos días y ya acumula titulares: desde la discusión pública entre Nawat Itsaragrisil y Miss México, Fátima Bosch, hasta el debut histórico de Palestina en la competencia, pasando por el polémico video de TikTok protagonizado por Miss Chile y las sanciones que podría enfrentar Itsaragrisil por parte de Raúl Rocha, presidente de Miss Universe Organization (MUO).

Sin embargo, más allá de las controversias, el pasado fin de semana la organización celebró su primera concentración oficial rumbo a la gran final: la Moonlight Sky Gala, un desfile que permitió ver a las candidatas en todo su esplendor. Y fueron las latinas quienes se robaron las miradas del jurado y del público.

Latinas que brillaron en la pasarela

Colombia: Vanessa Pulgarín impactó con un vestido amarillo de la marca Depreggo, destacando por su elegancia y seguridad.

Cuba: Lina Luaces enfrentó un tropiezo en la pasarela, pero supo manejarlo con profesionalismo, luciendo un vestido rojo con dorado que se llevó los aplausos.

Argentina: Aldana Masset apostó por un vestido verde agua y cabello recogido, transmitiendo frescura y sofisticación.

Chile: Aunque su cabello lacio no fue el mejor aliado, su vestido iluminó la pasarela y le permitió destacar.

México

Fátima Bosch deslumbró con un vestido morado de lentejuelas, demostrando que la elegancia también puede ser minimalista.

Venezuela

Stephany Abasali fue la única en elegir un vestido rosa vieja, diseñado por Michael Cinco, con mangas y movimiento que realzaron su silueta.

Perú: Karla Bacigalupo arriesgó con un vestido de tres colores intensos (fucsia, naranja y dorado), pero su sonrisa y mirada cautivaron al jurado.

Puerto Rico: Zashely Alicea apostó por un vestido transparente con destellos azules, mostrando seguridad y carisma.

Ecuador: Nadia Mejía optó por un vestido negro translúcido y cabello recogido, imponiendo elegancia en la pasarela al aire libre.

Otras candidatas de países como China, Indonesia, Malta, Tailandia, Costa de Marfil, Portugal, Haití y Croacia también destacaron en la gala, confirmando que la competencia está bastante reñida.

Entre polémicas y expectativas

El Miss Universe 2025 promete ser uno de los certámenes más comentados de los últimos años. La edición se perfila como un evento que marcará historia tanto por su espectáculo como por sus controversias.

La final del concurso será el próximo 21 de noviembre.