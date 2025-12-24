DETALLES: Así murió Abraham Quintanilla y REVELAN cuál era su última voluntad

El pasado 13 de diciembre de 2025, la música texana perdió a una de sus figuras más influyentes: Abraham Quintanilla , padre de la icónica cantante Selena. El productor y exintegrante de Los Dinos falleció a los 86 años. Su hijo A.B. Quintanilla compartió un emotivo video en redes sociales donde reveló cómo murió su padre y cuál fue su última voluntad. Visiblemente afectado, el músico confesó:

“Él se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido”, dijo en su Instagram.

Revelan la última voluntad de Abraham Quintanilla

A.B. explicó que su padre había dejado instrucciones claras sobre cómo quería ser despedido: “Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, así que no habrá funeral. El deseo de mi padre era ser cremado, y respetaremos esos deseos”.

La familia cumplió estrictamente con esa petición, demostrando el respeto profundo hacia las decisiones del patriarca.

El impacto en la familia

La pérdida ha sido especialmente dura para Marcella Samora, esposa de Abraham y madre de Selena. A.B. compartió que el dolor de su madre se intensificó con esta nueva partida: “La persona a la que pienso más es mi mamá en este punto, porque fue difícil perder a su bebé, ahora ha perdido a su esposo, su compañero de vida. Lo cual es algo difícil para nosotros, pero no somos la única familia que está pasando esto”.

El músico, fundador de Kumbia Kings, reconoció que el duelo es un proceso compartido por muchas familias, pero subrayó la fortaleza de su madre y el apoyo de sus hermanos, Abraham III y Suzette.

Las causas médicas de la muerte de Abraham Quintanilla aún son desconocidas

Respecto a la razón médica del fallecimiento, A.B. señaló que todavía no se conocen los detalles exactos: “Las causas no se conocen todavía, pero me comprometo a dar a conocer la información una vez que tenga más datos. Al ser figuras públicas, los seguidores tienen el derecho a saber”.

Más allá de la tristeza, A.B. destacó la influencia de su padre en sus vidas y en la carrera de Selena: “Él hizo a Selena una de las cantantes más electrificantes y talentosas que este mundo jamás conocerá. Fue un hombre con un sueño que vio talento en sus hijos y los ayudó a alcanzar sus metas a través de la música”.

En un comunicado oficial, la familia Quintanilla describió a Abraham como un “amado esposo, padre y patriarca”, cuya vida estuvo marcada por la fe, la disciplina y el amor firme.

“Fue una presencia guía dentro de su familia y trabajó incansablemente para proteger, proveer y liderar con integridad. Como padre y representante de Selena y Los Dinos, desempeñó un papel esencial en el desarrollo de los talentos de sus hijos y en ayudar a compartir su música con el mundo”.