¡TIEMBLA PIQUÉ! El anuncio bomba de Shakira que nadie esperaba para cerrar el 2025

Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar su participación en el especial de fin de año de RTVE, titulado "La Casa de la Música". El programa se transmitirá el 31 de diciembre de 2025 por La 1 y marcará el regreso de la artista a la televisión española en una fecha tan simbólica como la despedida del año.

“Volver a Televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”, expresó la cantante en un promocional, dejando claro que este proyecto tiene un fuerte componente emocional.

Un anuncio que incomoda a Piqué y Clara Chía

La noticia generó una ola de comentarios en redes sociales y medios de comunicación, señalando que el regreso de Shakira a España podría no ser del agrado de su ex, Gerard Piqué, ni de su actual pareja, Clara Chía. Desde su separación en junio de 2022, la relación entre la cantante y el exfutbolista ha estado marcada por polémicas y titulares constantes.

El hecho de que Shakira vuelva a brillar en la televisión española en un evento de gran audiencia se interpreta como un gesto de reafirmación personal y profesional frente a su pasado.

Un show lleno de hits y sorpresas

El especial de Nochevieja promete ser uno de los momentos musicales más destacados de la noche. Shakira ofrecerá un espectáculo con versiones en vivo de sus grandes éxitos, mezclados con temas recientes que han consolidado su estatus internacional. La puesta en escena incluirá luces, coreografías y la energía característica de la artista barranquillera.

Además de Shakira, el programa contará con la participación de artistas como La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Amaia, Lola Índigo, Ana Torroja y Rosario Flores.

Rumores de romance con Antonio de la Rúa

El anuncio llega en medio de especulaciones sobre una posible reconciliación con su ex, Antonio de La Rúa. El presentador argentino Ángel de Brito aseguró en diciembre que la cantante y el empresario “volvieron a estar juntos”. Incluso se les ha visto conviviendo con los hijos de Shakira, Sasha y Milan, lo que alimenta aún más los rumores.

La participación de Shakira en "La Casa de la Música" subraya la importancia de su música como una de las figuras más relevantes del pop global. Su regreso a la televisión española se perfila como uno de los momentos más comentados de la Nochevieja, ideal para despedir el 2025.