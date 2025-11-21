La poderosa y emotiva frase con la que Viola Davis honró a Chadwick Boseman en el Paseo de la Fama

Con unas palabras contundentes y llenas de emoción, la actriz Viola Davis se despojó de todo caparazón y mostró sus sentimientos durante la revelación de la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a Chadwick Boseman. La intérprete confesó cuánto extraña a su compañero de set y cómo su memoria sigue viva a cinco años de su fallecimiento.

La coprotagonista de Boseman en “Ma Rainey’s Black Bottom” reveló que en la ceremonia no podía referirse a él como “ausente” ni asociar la palabra “muerte” con su recuerdo. “Chadwick, canalizaste lo divino”, expresó Davis, de 60 años. “Eras un conducto, una fuente de conexión que todo ser humano busca. Intentando conectar entre nosotros, intentando conectar con nuestro arte, intentando saber —como la bendición de nacimiento Cherokee— que vivamos lo suficiente para comprender por qué nacimos”.

El legado de Chadwick Boseman

Para Davis, Boseman fue mucho más que un actor: “Ese era Chadwick. Más que un simple actor al que se puede ver en pantalla haciendo un trabajo maravilloso. Era un trabajo que nos recordaba que estamos menos solos”.

Tras su muerte, Boseman recibió su única nominación al Oscar por su ovacionada actuación como Levee en “Ma Rainey’s Black Bottom”. Davis también fue nominada por su interpretación de Ma Rainey, consolidando la película como un homenaje a su talento.

En su discurso, la actriz añadió: “Lo mejor es aprovechar la vida al máximo. Que la muerte no sea más que un vestigio. Un castillo en ruinas. Y Chadwick era un castillo. Chadwick era un elixir poderoso que despertó esa alquimia que todos buscamos: el sentido de la vida”.

Una estrella eterna en Hollywood

Boseman falleció en agosto de 2020, a los 43 años, víctima de cáncer de colon. Su equipo lo recordó como “un verdadero luchador” que perseveró a pesar de las cirugías y sesiones de quimioterapia, regalando películas memorables como “Marshall”, “Da 5 Bloods” y, por supuesto, “Black Panther”, donde dio vida al Rey T’Challa.

Su partida dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su legado sigue inspirando. La estrella de Chadwick Boseman, la número 2.828 en el Paseo de la Fama, se encuentra en el 6904 de Hollywood Blvd., frente a la tienda Hollywoodland Experience.