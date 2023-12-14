A Laura Zapata no le interesa hacer las paces con Cynthia Klitbo

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, Laura Zapata fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a perdonar o limar asperezas con su hermana Thalía, con quien no tiene contacto desde la muerte de su abuela, Eva Mange.

Yo no tengo que perdonar, el antónimo de perdón, es que yo quiero dar y recibir. Son tremendos

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Y hablando de distanciamientos, a caso también estaría dispuesta hacer las paces con su colega Cynthia Klitbo con quien protagonizó un encontronazo mediático, luego de participar con ella en un reality show.

No me interesa, estoy acostumbrada a que la gente hable de mí para tener rating, yo soy rating, como parafraseas, como es parafrasear compañera, mira, yo la sufrí muchísimo con el secuestro, ahora ya todo me vale 3 pepinos, voy caminando hacia la luz, cada quien tiene sus resultados de acuerdo a su conducta, no me estoy refiriendo en lo personal, a nadie, es mi filosofía y mi forma de pensar, yo no le he peleado. Entonces, yo no puedo reconciliarme, donde yo no me he peleado y la queso

¿Qué planes tiene para fin de año?

Lo que Laura si quiso compartir, fueron sus planes de fin de año, además de sus propósitos.

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