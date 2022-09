Laura Zapata no quiere ver a Thalía ni en pintura: “Ya la bloqueé".

¿Qué problemas hay entre Laura Zapata y Lucía Méndez? Te contamos.

Aunque parecía que la relacion entre ambas era buena, Laura Zapata confiesa que no ha tenido contacto con su hermana Thalía, y aseguró que incluso no quiere volver a tenerlo.

“Ahora si me habla no sé si me encuentre porque ya la bloqueé", dijo la actriz, luego de la posible ruptura ocurrida tras el fallecimiento de doña Eva Mange, a quien la actriz extraña tanto que no ha sido capaz de desarmar su cuarto.

“Es triste, la extraño. Le digo ‘ya me voy y ya llegué', pero es un hueco fuerte en el corazón y en el estómago, pero así es la vida. No he movido nada, no he tenido la capacidad de mover nada. Todavía no, yo creo la vida te va dando eso”, dijo a la prensa.

Laura Zapata manda este mensaje a Yolanda Andrade

Luego del conflicto entre Laura Zapata y Yolanda Andrade, la actriz manda este mensaje a la conductora y nueva rival del medio del espectáculo.

"¿Qué te digo? Los pedros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona. A mí nadie me va a utilizar”, concluyó.

En otros temas, Laura Zapata se refirió en torno a Lucía Méndez, con quien grabó recientemente un reality show en el que se dice “tuvo actitudes de diva”.

"¿Cómo que la tachaban? Ella se autonombra. Yo creo que es una persona que ha trabajado en sus telenovelas, ha formado su nombre, pero ese título te lo tienen que dar”, expresó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Laura Zapata niega que exista una amistad con Lucía Méndez tras grabar el mencionado reality: “Una amistad no. Nos llevamos bien”.

Pese a todo, la actriz no descarta formar una relación más estrecha con su colega, aunque no sabe si podrían salir a tomar un café: “Quién sabe si ella me lo acepte”.

