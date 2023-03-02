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FOTOS | Lele Pons se abrió la cabeza a unos días de su boda con Guaynaa.

Se llevó a cabo la despedida de soltera de Lele Pons, ¡y fue una locura! Al grado de que la venezolana se abrió la cabeza, ¡a días de su boda!

Por: Tv Azteca

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