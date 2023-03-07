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FOTOS | Acusan a Lele Pons de "obligar" a Guaynaa a casarse.

Lele Pons confesó que se obsesionó con Guaynaa. ¡Esto fue todo lo que hizo para conquistarlo y comenzar una relación amorosa con él! Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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