Leonardo Aguilar forja su camino en la música.

Este martes tuvimos como invitado especial a Leonardo Aguilar, quien nos cantó su nuevo tema ‘El comienzo del final’ y nos habló de sus planes como cantante.

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Ayer me presenté en Tecozautla, Hidalgo, fue mi primer concierto solo, he hecho presentaciones, promociones, pero que en la cartelera diga ‘Leonardo Aguilar’ sí estuvo de nervios, feliz de la vida y sobre todo en este momento, me sentí muy agradecido con mi papá porque nos trajo durante 10 años haciendo esto

El joven le agradeció a su padre por todo el conocimiento que le ha compartido a lo largo de todos estos años juntos.

Sentí todo el conocimiento, sin miedo, todas las cosas que había visto mi papá, después de cada show que nos corregía detalles, sentí como todo eso me ayudaba a colocarse bien en el escenario e interactuar, cómo pararme, cómo no pararme, no quedarme mucho tiempo en un lugar. Completamente, sentí como cuando estudias para un examen y llegas al examen y sabes todo

Leonardo Aguilar reveló que comenzó a montar desde muy pequeño, lo que le ayuda en la actualidad, ya que gran parte de su trabajo es montar a caballo.

Desde chiquito montar, pero ya profesionalmente como a los 13 años, y ahorita el 95 por ciento de mi trabajo es cantar a caballo. Es otro mundo, porque nosotros montamos a la otra escuela española, pero con montura charra, el caso es que en esta manera de montar se utilizan las dos manos y los dos pies, nosotros tenemos una mano y los pies

Leonardo Aguilar habló de las composiciones que ha hecho.

El joven reveló el nombre de la primera agrupación que le grabó un sencillo y de los temas que ha hecho para su nuevo disco.

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