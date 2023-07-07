Leonardo García dejó claro su sentir sobre el testamento de su padre.

Leonardo García, se niega a ahondar sobre el proceso para impugnar el testamento de su padre, Andrés García.

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Ya no voy hablar de eso, brother, vengo a hacer mi vida, no voy hablar de eso, no puedo ni hablar, perdón, pero amanecí muy mal. No, de los cambios de clima, ojalá fuera el mezcal

¿Ya superó la muerte de su papá?

Leonardo, aseguró haber superado la etapa de luto por la partida de su padre.

Ya, ya pasó, ya está superado

Y a pesar de lo vivido, reconoció no haber hecho su propio testamento.

No, es buena idea, todo puede pasar

¿Qué opina del momento que vive Luis Miguel?

El actor fue entrevistado en la presentación del mezcal que su amigo Alex Basteri lanzó inspirado en Frida Kahlo, ahí dijo que se alegra de ver a su amigo Luis Miguel enamorado, una vez más.

Me da mucho gusto y lo veo padrote, lo veo muy bien, me da gusto, vamos a ver a Micky con todo

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Y medio en broma, comentó que a él ya le toca casarse.