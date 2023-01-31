Leticia Calderón impresionada por el fenómeno de Shakira.

A propósito del tema con el que Shakira exhibió la infidelidad de Gerard Piqué, Leticia Calderón se dice impresionada de cómo a raíz de ello, miles de mujeres traicionadas por sus parejas han emergido en redes sociales.

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Lo cual, la hace pensar que todas han formado parte alguna vez del club de mujeres engañadas, incluida la propia Shakira, por supuesto.

Me impresionó lo de las redes sociales cuántas mujeres, yo digo que nueve de cada diez, la verdad hemos pasado de alguna u otra canción y la otra porque no se ha enterado. Todas de alguna u otra manera hemos vivido eso, unas lo han superado, otras no, pero otras han facturado, yo facturo, por ejemplo, yo también facturo

Leticia Calderón habló de la traición de Juan Collado.

Y, recordó cómo superó ella la separación de Juan Collado, padre de sus hijos, casado ahora con Yadhira Carrillo.

Yo creo que el tiempo, aunque suene muy trillado, lo cura todo, ya lo perdoné, ya lo hablé con él, él ya me pidió perdón y ya está. Ya me perdoné también yo por cualquier error que haya tenido en la vida, porque tampoco soy perfecta

Y, aunque Yadhira ha negado haber sido la tercera en discordia en su relación con Juan, Lety afirma que le contaron mal la historia.

La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, eso ya lo hemos platicado cien mil millones de veces, el tiempo me ha dado la razón y ahí está. Las pruebas ahí están, pruebas de todo, de conversaciones, que yo conocí su casa donde vivía antes, a mí me dieron otra versión que, era una casa para ver políticos y todo, y no, finalmente era una casa que ahí se veían… La casa donde viven, yo la diseñé, de hecho, por ejemplo, tengo los planos, yo estaba construyendo esa casa

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Pero, superado el conflicto, ¿Ha podido convivir con Yadhira?