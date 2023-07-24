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FOTOS | Que siempre no, Lewis Hamilton "friendzoneó" a Shakira

Lewis Hamilton pensó que Shakira lo estaba usando... ¡Se enojó y hasta le prohibió el acceso a una de sus carreras! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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