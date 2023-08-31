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FOTOS | Lewis Hamilton describió a su mujer ideal y se parece mucho a Shakira

El piloto busca a una mujer divertida, entregada a sus hijos y muy cariñosa. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Lewis selfie con su mascota.jpg
Shakira saludando.jpg
Lewis fit.jpg
Shakira saludando (6).jpg
Shakira saludando (5).jpg
Lewis sonriendo.jpg
Shakira saludando (4).jpg
Lewis y su mascota.jpg
Shakira saludando (3).jpg
Lewis con lentes.jpg
Shakira saludando (2).jpg
Lewis de blanco.jpg
Shakira gorra.jpg
Lewis descansando.jpg
Shakira falda.jpg
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