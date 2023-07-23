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FOTOS | ¿Hamilton pidió a su equipo cerrarle el paso a Shakira al motorhome?

El piloto inglés le habría pedido a su escudería que no dejaran a la colombiana vivir las carreras desde dentro. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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