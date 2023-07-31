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FOTOS | ¡Quieren despistarnos! Shakira y Lewis Hamilton siguen viéndose

Medios españoles indican que Shakira y Lewis Hamilton siguen viéndose luego de que se dijo que el piloto no estaba interesado en la cantante.

Por: Ana Patricia Pérez

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Lewis selfie con su mascota.jpg
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Lewis fit.jpg
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