Libertad Palomo fue la invitada de honor en el foro de Ventaneando.

La tarde de este martes, tuvimos en el foro de Ventaneando a Libertad Palomo, quien nos habló en exclusiva de los proyectos que tuvo a lo largo de varios años, mismos en los que estuvo alejada de las grandes producciones.

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Estuve viajando. Afortunadamente, después de que hice la novela de ‘Los Sánchez’, todo el tiempo. estás en foro, entonces yo dije ‘Ahora tengo ganas de viajar’. Entonces, cogí mi combi, tengo una combi psicodélica, viajé por todo el país, recorrí todos los municipios del país, conozco a México de cabo a rabo y la verdad es que ha sido una experiencia increíble, maravillosa. Me fui cantando, llevando diversas obras de teatro, diferentes producciones

Desafortunadamente, lo del COVID nos detuvo esta gira y por eso es que regresé a la Ciudad de México, para estar un poquito cerca de mi madre, de mi familia. Llevábamos diferentes obras, presentamos ‘Las Preciosas ridículas’, ‘Obras de Moliere’, ‘Médico a palos’, obras en donde hablábamos de temas sociales como alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar, todas estas cuestiones

¿Cuáles son los proyectos que tiene actualmente?

La gran actriz nos contó todos los detalles de su nuevo proyecto, donde alterna con otras grandes estrellas.

Tuve la fortuna de ser invitada por Late Producciones, estas personas de este lugar precioso… Me encantó Late Producciones por la calidad de proyectos que están presentando. Primeramente me invitaron a ‘Conejo Blanco, Conejo Rojo’ del cual no voy a hablar, es una sorpresa, se han presentado muchos compañeros actores y realmente es un experimento teatral, increíble

En ese momento, Late Producciones, Samuel Sosa, todo el equipo de producción, me hablan que iba haber un casting para personas de la comunidad trans… Me dicen, es una obra de teatro que se presentó hace 10 años en México con dos grandes actores, con Margarita Sanz y Alejandro Calva

’Orlando y Mikael: Los arrepentidos’, pero resulta que en esta puesta en escena, actualmente el autor Marcus Lindeen, pidió que la obra fuera interpretada por personas de la comunidad trans. Esto es debido a que la historia, es la historia de dos transexuales, que de pronto cruzan al mundo de las mujeres, eran varones, se vuelven chicas y después, viviendo ya unos años en el mundo de las mujeres deciden regresar al mundo de los hombres

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