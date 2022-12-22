Estos libros te darán ideas para celebrar mejor la Navidad

Creamos en lo que creamos, la Navidad forma parte de nuestras vidas cada año. Es un mes entero que lo dedicamos a adornar la casa, descansar de la escuela y el trabajo, y estar con la familia el día completo. Sin embargo, después de celebrarlo una y otra vez pueden comenzar a acabarse las ideas para entretenernos, por eso en esta lista te presentamos libros que te darán ideas para celebrar mejor la Navidad.

Mi primer Larousse de la Navidad En este libro se encuentran diversos datos históricos, recetas de cocina e instrucciones para elaborar adornos, todo relacionado con la Navidad. Gracias a su formato dinámico, desde los más pequeños hasta los adolescentes podrán entretenerse con su lectura.

Mi primer Larousse de la Navidad hace un recorrido por la historia de la Navidad cristiana, retoma otras formas de celebrarla en diferentes países y explica paso a paso cómo hacer las recetas decembrinas más tradicionales.

Santa Bruce Las vacaciones de diciembre son una gran oportunidad para leer y adquirir este hábito. Para incentivar que los niños lean, se les debe proporcionar materiales relacionados con temas de interés, y en Navidad es imposible pensar en otra cosa que la cena, los regalos, el arbolito y Santa Claus.

Santa Bruce le da un enfoque distinto a la literatura navideña para brindar un personaje divertido que se necesita empapar por completo de la Navidad mientras es osa, mamá y cocinera. Los niños encontrarán en este libro un método para practicar su inglés de forma sencilla, a la vez que aprenden de la mano de Santa Bruce cómo celebrar en estas fechas.

Disney Villains: How the Villains Ruined Christmas Disney nos trajo Frozen para tener una película navideña favorita. Sin embargo, los grandes villanos de las películas son tan emblemáticos en nuestro crecimiento como las heroínas y héroes.

Es por eso que Disney Villains: How the Villains Ruined Christmas retoma a personajes como Úrsula, Hades, Maléfica, Cruella de Vil y el Capitán Garfio, y los trae al mundo de la Navidad, fecha que intentarán arruinar.

Con este libro los niños podrán disfrutar de ver sus películas favoritas en un sólo escenario mientras practican su lectura en inglés.

Disney Baby Here Comes Christmas! Para los más pequeños el mundo que los rodea es la razón perfecta para aprender cosas nuevas. Es por eso que los padres deben buscar la mayor cantidad de recursos para relacionar su contexto con la adquisición de nuevos conocimientos y respuestas.

Con Disney Baby Here Comes Christmas! los niños encontrarán imágenes relacionadas con la Navidad, y que probablemente estén en su casa, y cómo se llaman. Es un gran método para adquirir vocabulario en inglés e incorporar un aprendizaje bilingüe desde una temprana edad en los hijos.

La Navidad no tiene que ser siempre igual: con esta lista de libros encontrarás nuevas formas de entretener a la familia, aprender sobre la Navidad y convivir todos juntos.

Autor: El Librero de Larousse

