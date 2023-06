Lidia Ávila sufrió un aparatoso accidente en su hotel en Guatemala.

Vaya susto que pasó Lidia Ávila este fin de semana en Guatemala, donde se presentó con sus compañeros de OV7 y, es que se accidentó en su cuarto de hotel al levantarse al baño en la madrugada, golpeándose fuertemente el rostro.

¿Qué dijo Lidia Ávila sobre su percance?

La integrante de OV7 reveló en exclusiva para Ventaneando los detalles su accidente en Guatemala: “No veía nada, porque estaba todo blackout, no me gusta dormir con luz y, ahí voy medio que tocando las paredes, me siento en el baño y todo bien, cuando vengo de regreso, por 20 centímetros no le calculo y chocó contra el filo de la puerta del vestidor”.

Lidia Ávila reveló que se golpeó fuertemente el rostro al estrellarse con la madera de la puerta.

“Lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era sangre”, agregó la cantante.

“Me veo y evidentemente muchísima sangre y ya me lavé, me veo la herida y dije ‘esto no se ve nada bien’”, recalcó la actriz y cantante.

¿Lidia Ávila fue a dar al hospital?

Debido a que el sangrado de su ojo no cesaba, Lidia Ávila tuvo que ir al hospital para que la atendieran, incluso le habló a su marido. “Le hablé a mi marido y a esa hora lo desperté, me dijo: ‘tranquilízate’, porque yo lloraba y lloraba. La verdad me dio mucho miedo, se me bajó la presión, me espanté estando sola”.

Por último, la integrante de OV7 declaró que fue necesario que le dieran entre 5 y 6 puntadas para cerrarle la herida del rostro. “Me tuvieron que dar entre 5 y 6 puntadas, pero sí estaba grande y profunda la herida. Estuve toda la madrugada en el hospital en Guatemala”, añadió y mostró a nuestro lente cómo le quedó el rostro, aunque traía un poco maquillaje.