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FOTOS | Lily Collins protagonizará nueva película, descubre cuál

Luego del éxito de la película de la muñeca más famosa, dieron luz verde a “Polly Pocket” a la cinta que será dirigida por Lena Dunham con la actuación estelar de Lily Collins.

Por: Ana Patricia Pérez

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Lilly pose.jpg
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