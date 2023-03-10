Linet Puente y Eugenio Derbez presentes en Premios Oscar de este año.

Así es familia de Ventaneando, los saludo con gusto, de nueva cuenta desde esta alfombra champagne, quien pasó también por aquí el año pasado, fue el señor Eugenio Derbez que se convirtió en la estrella de la temporada con esta película 'CODA', con la que, incluso, pasó al Teatro Dolby a recibir este premio como la mejor película.

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Y, fíjense que ayer, nos otorgó una entrevista exclusiva desde una terraza en la que estaremos transmitiendo, también aquí el domingo y, habló de cómo vivió ese momento y de lo que piensa de que su compatriota, Guillermo del Toro, esté nominado.

Fíjate que, uno de los días más hermosos de mi carrera y de mi vida, todos los Oscares los veía con mi mamá desde que tenía ocho años y no me perdía ninguna ceremonia, era como nuestro ritual. Y de ahí, fue donde me nació la idea de ser actor, yo le decía a mi mamá ‘Mamá, yo quiero llegar a Hollywood’ me decía ‘Hijo, es que es muy difícil’ y total, me vio tan emocionado que me dijo ‘Pues te tienes que preparar, primero prepárate aquí en México y luego ya te vas’

El caso es que, estar aquí de repente, tantos años después, en el lugar que tanto soñé estar, fue como un flashback y un logro maravilloso, por eso cuando subí al escenario, hay un momento en el que se ve que estoy volteando para el cielo, porque fue como, volteó a ver a mi madre y recordar que hace años, muchos años, estaba a miles de kilómetros aquí, en un departamento de la colonia Narvarte viendo los Oscares. Los sueños se cumplen, cuando de verdad sueñas y luchas por ello y sacrificas, porque yo he sacrificado mucho y he arriesgado mucho también

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¿Qué opina de Guillermo del Toro?

Eugenio Derbez reveló que hace poco estuvo con Guillermo del Toro, quien le pidió perdón por la polémica que se ocasionó hace unos meses por sus declaraciones.