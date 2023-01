Checa la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de febrero.

Las novedades tecnológicas como las debidas actualizaciones son constantes. A pesar de que recién ha comenzado el año, hay que checar la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de febrero.

Esto es algo común, la explicación se debe a que los aparatos tecnológicos van cambiando y mejorando, también teniendo otras muchas opciones para usuarios y usuarias. A partir de esto algunos quedan obsoletos y desde ahí se torna necesario como inevitable renovar esos elementos.

¿Cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de febrero?

Los aparatos de Samsung que no tendrán ya WhatsApp son: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2. Los de LG son: LG Lucid 2LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus F6LG Enact, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG EnactLG Lucid 2 y LG Optimus F7.

En cuanto a Apple los iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus no tendrán más WhatsApp; de Huawei los Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2; de ZTE V956 - UMI X2, Grand S Flex y Grand Memo. Y luego hay otros aparatos como Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, ZTE Grand S Flex, Lenovo A820, ZTE V956 UMi X2, Faea F1THL W8, ZTE Grand X Quad v987 y ZTE Grand Memo.