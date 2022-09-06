Livia Brito trató de darle clases de derecho a la prensa.

Livia Brito, quiso dar cátedra de derecho, tras acudir a una audiencia por la demanda que entabló en contra de una revista a la que acusa de lucrar con su imagen y a la que exige el 40 por ciento de las ganancias de los 14 números en los que se ha hablado de ella.

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Y, es que antes de contestar cualquier pregunta; la actriz leyó un fragmento del artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de Derecho a la Vida Privada en Honor y la Propia Imagen.

Constituirá acto ilícito, la captación, difusión o comercialización de la imagen de una persona sin su expreso consentimiento. ¿Tienen alguna duda de este artículo, de esta ley, se las repito otra vez? Se las vuelvo a repetir, no importa dónde yo esté

En contraste, su abogado explicó con palabras llanas, lo que ocurrió en la audiencia y lo que buscan con su demanda.

La finalidad es demostrar que efectivamente ella es una figura pública, pero, los medios, los paparazzis, están realizando una actividad ilícita, al comercializar, explotar, vender la imagen, la voz. Todo lo relacionado con su intimidad. De la audiencia del día de hoy, fue desahogar la prueba confesional a cargo de Livia Brito, no se pudo desahogar la confesional

Livia Brito se negó a hablar de la denuncia del fotógrafo Ernesto Zepeda.

Eso sí, la actriz se negó a hablar de la denuncia del fotógrafo Ernesto Zepeda a quien ella y su novio agredieron hace dos años, mientras los captaba en una playa de Cancún y que sigue sin resolverse.

Gracias, chicos. Les agradezco por estar siempre presentes

Y, al intentar huir de más cuestionamientos, terminó quejándose de los empujones, menos mal que la cubana no consideró demandar, también por eso.

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