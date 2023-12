Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | ¿A qué hora regresa mi mamá?

Esther y su pequeña Macrina, llegan al D. F. con la esperanza de mejorar su situación pero las cosas no comienzan bien. Su tía Juana no la puede recibir en su cuarto pero la recomienda con Melina, alcohólica y abusiva, quien la recibe con la condición de no tener a Macrina ahí. Esther se atreve a dejar a Macrina en la casa de Cata, quien le renta un cuarto, pues está convencida que Cata y su esposo son unos dulces ancianos.