Apoyo por violencia sexual contra las mujeres tras consumo de drogas.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Denisse: Cada minuto cuenta.

De acuerdo con el INEGI, en el 2021 el 49.7% de las mujeres de 15 años o más reconocieron haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. De hecho, previo a la pandemia, este porcentaje era de 41.3%.

Desafortunadamente, la estadística oficial en México no ofrece más información sobre el estado de las víctimas abusadas sexualmente o violadas, esto genera un vacío de información que si fuera llenado, sería de gran utilidad para la política pública de prevención en casos en que la víctima estuvo alcoholizada o bajo el influjo de otras sustancias al momento de cometerse el ilícito. No obstante, la encuesta del INEGI sobre violencia en el hogar refiere que el 17.9% de las mujeres de 15 años o más sufrieron violencia sexual en el ámbito escolar y de estas el 92.2% no denunciaron la agresión. En el ámbito comunitario, el 42.2% de las mujeres de 15 años o más padecieron violencia sexual, siendo una persona desconocida, seguido de alguien conocida de la comunidad los más mencionados como agresores.

¿Cómo se puede atender?

Siendo un delito de índole sexual, existe la posibilidad de embarazo en las mujeres y personas gestantes, por lo cual es necesario que se acuda de inmediato a una unidad de salud. Se tiene derecho a recibir atención médica integral y tratamiento para evitar un embarazo no deseado, así como prevenir infecciones de transmisión sexual. En caso de quedar embarazada por violación, se puede solicitar un aborto seguro en todas las entidades federativas del país. Las instituciones de salud en México cuentan además con especialistas de apoyo en crisis y trabajadoras sociales que te orientarán en este difícil proceso.

En segunda instancia, está el tema de denunciar el delito. Dado que en los momentos posteriores a al abuso, la víctima se puede encontrar en estado de shock. Es indispensable que se resguarde y se priorice su integridad tanto emocional como física. Si la víctima no quiere denunciar en ese momento, por ningún motivo se le debe obligar a que lo haga, Es importante recalcar que en México la ley garantiza los derechos sexuales y el resarcimiento del daño si estos derechos fueran trastocados.

Te puede interesar: Violencia sexual mediante el uso de sustancias psicoactivas.

Por otro lado, cuando las víctimas acuden a las instituciones a denunciar los hechos y no encuentran la protección y ayuda esperada, y por el contrario se les exige demostrar que fueron víctimas de esa violencia o se les somete a exámenes dolorosos o a trámites innecesarios, lejos de beneficiarlas, las aleja del acceso a la justicia y de una debida atención. A esta situación se le conoce como revictimización, por ello es importante que las instituciones cuenten con los mecanismos necesarios para atender a las víctimas de la violencia sexual.

Siendo que este delito deja a la mujer en un estado anímico vulnerable, es además recomendable que acuda a un centro de atención a la mujer. Ahí se le prestará atención psicológica y orientación para sobrellevar y superar el episodio.

En México, el derecho de las mujeres a que se respete el libre ejercicio de sus libertades sexuales se encuentra manifiesto desde la Constitución Política (Art. 1 y 4), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y especificamente para estos delitos, el Art. 259 Bis del Código Penal Federal y en los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha elaborado un Protocolo de investigación de los delitos de violencia sexual hacia las mujeres desde la perspectiva de género, esto con el fin de armonizar los esfuerzos de las autoridades competentes para atender estos casos.

Sitios a donde acudir.

En la Ciudad de México, existen diversos centros y programas para la atención de la violencia, entre ellos el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA), el Centro de Justicia para las Mujeres, entre otros. A continuación el directorio con las direcciones y teléfonos de contacto de cada uno de ellos.

https://web.sectei.cdmx.gob.mx/bibliotecas/profesionalizacion/directoriocentros/

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México, cuenta con el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, en donde se presta atención psicológica a la víctima.

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtual/cta-centro-de-terapia-de-apoyo-victimas-de-delitos-sexuales

Si eres víctima de abuso sexual o violación y se encuentras en algún estado del país:

Llama a las líneas telefónicas de asistencia a la mujer creadas por el gobierno federal y los gobiernos locales que brindan orientación y asistencia sobre el tema:

Línea telefónica Háblalo del CONAVIM: 01 800 422 5256

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17212/DIRECTORIO_APF.pdf

Si te encuentras en alguna entidad federativa de la república mexicana, comunícate a la línea telefónica que corresponde a tu estado.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17807/DIRECTORIO_TELEF_NICO_MECANISMOS_PARA_EL_ADELANTO_DE_LAS_MUJERES.pdf

No te pierdas: Denisse: Cada minuto cuenta. Drogar con fin de abuso sexual.