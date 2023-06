Denisse: Cada minuto cuenta. Drogar con fin de abuso sexual.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Denisse: Cada minuto cuenta.

Denisse y Olivia van a una fiesta de graduación a la que las invitó Santiago, exnovio de Denisse. Todo van muy bien y se la están pasando increíble; ambas prometen no tomar para cuidarse y así lo hacen, pero Olivia conoce a un chico que le gustó y se quiere ir con él, y aunque Denisse le dice que en eso no habían quedado, a Olivia no le importa y se va con él.



Denisse descuida un momento su bebida y se voltea, momento que aprovecha un chico que está a su lado para poner una sustancia en ella. En cuanto la toma, comienza a sentirse mal y él se ofrece a llevarla al baño, pues ni siquiera puede caminar bien. Sin embargo, la lleva a la parte de arriba del antro y al no poder defenderse por estar tan drogada, pretende violarla.

Olivia llega a casa de los papás de Denisse para informarles que no encuentra a su amiga y no sabe dónde está, en ese momento comienzan a buscarla y llaman a un oficial para levantar una denuncia por desaparición, sin embargo, el oficial les deja saber que no tendrá mucha prioridad el caso, pues a esa edad es común que los jóvenes desaparezcan por cuenta propia, y más, si estaban en una fiesta, pero ni los papás de Denisse ni Olivia están de acuerdo con esas suposiciones, pues saben que ella no haría eso.

También van a casa de Santiago para preguntar si sabe algo de ella, pero él se fue antes de que ellas salieran y no sabe nada. También se empieza a sentir culpable al haber tomado mucho y haber dejado a Denisse y Olivia solas al lugar al que él las invitó.

El papá de Denisse y Olivia deciden regresar al antro a buscarla para ver si estaba en algún lugar que no la vio Olivia o si alguien sabe de ella, pero al llegar, el dueño los hace pasar y no la encuentran, además, les comenta que tal vez podía haberla visto tomar un taxi, por lo que deciden dejar el lugar.

Santiago y Olivia se sienten culpables, él por haberlas dejado solas, y ella por haber abandonado a su amiga aún cuando habían quedado en irse juntas. Deciden subir a las redes un mensaje S.O.S pidiendo ayuda para localizar a Denisse, esperando que se haga viral y alguien les dé una pista sobre su paradero.

Poco después, una chica que estuvo en la fiesta les envía un video donde se ve pasar a Denisse con el hombre que se la llevó. También le llega un mensaje a su mamá con letras sin ningún sentido, lo que da pie a que se tome más en cuenta su desapacición, por lo que el oficial hace más investigación y consiguen saber el paradero de su celular.

Al resultar ser el antro, regresan a las instalaciones y aunque el dueño niega que haya alguien adentro, encuentran en la azotea a Denisse tirada en el piso. Ya en su casa, intenta recordar lo que pasó y no lo logra del todo.

El oficial le dice que por las pruebas que le hicieron, no hay rastro de abuso sexual, lo que la tranquiliza; sin embargo, también le dice que tuvo mucha suerte, pues la pudieron haber drogado con burundanga, una droga que no se puede rastrear y se usa principalente para cometer abuso sexual.

Denisse ve el video que ayudó para su localización y recuerda una característica de su agresor, lo que ayuda a la investigación y que al final consigan atraparlo para que se haga justicia.