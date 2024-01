Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Sin amor es más difícil

Jacinta es una maestra dedicada a sus alumnos y a Manuel, su marido, pero él es un hombre que vive con la frustración de un trabajo que no le gusta y desquita su ira en Jacinta. Caty es una alumna de Jacinta. Introvertida e insegura por su gordura, Caty es discriminada, tanto por sus compañeros en la escuela, como por su madre y hermano mayor, en casa. Jacinta descubre que Caty tiene un gran potencial, sobre todo en las matemáticas, por lo que la anima a que se prepare para que compita en la olimpiada de Matemáticas. Caty, no sólo no recibe ningún apoyo por parte de su familia, sino que además la obligan a cumplir con diversas tareas del hogar que la llevan a tener que desvelarse para poder estudiar y prepararse para la olimpiada. Aurora, la directora de la escuela, se da cuenta que tanto Caty, como Jacinta tienen problemas y discretamente interviene para ayudarlas a solucionar su problemática.