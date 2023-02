Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos Completos | Vestida de blanco

Flor es una chica que está terminando la Universidad y no tiene novio, sólo un hombre con el que se acuesta de vez en cuando, y cuando ella quiere formalizar la relación, él no quiere. Pero un día se entera que está embarazada, y al decirle, él le recomienda que aborte, pues no quiere ser papá, pero ella decide tener al bebé a pesar de lo que le digan sus papás.