Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos Completos | Días sin gloria.

Gloria se dedica a ser sexoservidora de toda la vida, pero llegó el momento en que quiere abandonar dicho oficio, pero no ha podido, pues las circunstancias son difíciles y no se lo permiten. Conoce a un médico que no sabe que se dedica a eso, pero al escucharlo expresarse mal de todas las sexoservidoras, ella decide contarle la verdad e irse. Un día sabe de una fundación que ayuda a todas las mujeres que se dedican a lo mismo para que sean respetados sus derechos y decide asistir.