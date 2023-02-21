Inician las grabaciones de la nueva temporada de “Lo Que Callamos Las Mujeres”.

Este martes la familia de TV Azteca se viste de manteles largos, ya que inician las grabaciones de una nueva temporada de "Lo Que Callamos Las Mujeres", uno de los programas más importantes en los últimos años que ahora regresa con nuevas historias.

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Dando la importancia que merecen los programas de carácter social para las familias mexicanas, hace 20 años Elisa Salinas creó el concepto de "Lo Que Callamos Las Mujeres", programa que toca las situaciones que lamentablemente viven muchas mujeres en su vida diaria en nuestro país y la forma en que luchan por salir adelante siempre.

Ahora, bajo la dirección de Adrián Ortega, Director General de Contenidos de TV Azteca, "Lo Que Callamos Las Mujeres" ha conceptualizado el cambio que va a tener el programa para poder tener una actualización que va de acuerdo a la realidad que viven los mexicanos en estos tiempos, con mayor presencia en los medios y voces más poderosas

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¿Dónde se puede ver "Lo Que Callamos Las Mujeres"? Uno de los programas más emblemáticos de TV Azteca, ha sido transmitido en 56 naciones en cuatro de los cinco continentes: América, África, Asia y Europa, lo que ha colocado a la producción como una de las más populares y exitosas en la historia de la televisión mexicana.

En la actualidad, "Lo Que Callamos Las Mujeres" ha transmitido más de 3 mil casos en 20 años al aire, en lo que ha logrado ganar decenas de premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por diferentes instituciones, mismas que reconocen la gran labor que hace TV Azteca.

Después de 20 años, "Lo Que Callamos Las Mujeres" sigue creciendo y este día arrancan las grabaciones de nuevas historias que van a ayudar a miles de mujeres en México y en distintos países.

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