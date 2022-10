Sonia no te dejes.

Sonia se esmera en lograr que su marido obedezca las indicaciones del doctor y que siga la dieta que le puso ya que corre el riesgo de padecer un infarto, pero Mario no está conforme y no duda en hacer más caso a las indicaciones de su madre, quien le da de comer cosas que no puede. Mario muere de un infarto fulminante dejando a la viuda Sonia al cuidado de su hija Valeria. Doña Silvia, que discrimina a Sonia por el defecto físico que padece, nunca la ha considerado su nuera y la presiona para que se salga de la casa que Mario dejó al morir.