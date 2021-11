Luego de perder a su esposo Rodrigo en un vuelo, Ema y su hijo Andrés, entran en una fuerte depresión y a su vez, descubren la infidelidad de él con la mejor amiga de su esposa.

Ema pierde a su esposo, quien era piloto. Él era su vida entera. Andrés, hijo de Ema, es rechazado por ella, quien, en medio de su dolor, no quiere saber ni de su hijo, ni de Alfredo (su padre), ni de su amiga Lis. Alfredo intenta apoyar a su hija para que salga adelante, pero no lo logra. Andrés está molesto con Ema, porque sólo pensó en la muerte de Rodrigo y no se preocupó por él, quien también está en duelo al perder a un padre. Ema va a terapias con la doctora Rosales, pero está furiosa porque no soporta su dolor y porque su padre la obligó a asistir.