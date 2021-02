Amo a mi hija o pierdo a mi hijo. Ulises tiene problemas para ser aceptado tanto en la escuela como por sus papás, quienes no entienden que es un niño transgénero.

Ulises tiene 11 años, y en ocasiones siente que es una niña llamada Alejandra, pero que nació en el cuerpo equivocado. Es un niño transgénero, pero no lo sabe y al no poder expresar libremente su sentir, vive atormentado. Sus padres, María y Daniel, no entienden porqué su hijo se comporta de manera “extraña” y lo reprimen. En la escuela Ulises es víctima de burlas y agresiones.