¿Has pensado en suicidarte?

Marichuy, Nayelli y Alma, adolescentes, son amigas. Se identifican porque se sienten excluidas de su entorno. Aunque se estiman mucho, las chicas no comparten entre sí sus problemas más íntimos y se limitan a autocompadecerse y evadirse. Matilde la madre de Alma, un día debe ir a su pueblo a visitar a un enfermo, dejando a su hija a cargo de la casa, instándola a respetar lo que no le pertenece. La chica invita a Nayelli y Marichuy quien lleva la botella que tendría que haberle dado a su padrastro. Se embriagan y conversan sobre la idea que todas han tenido alguna vez de suicidarse, para huir de una realidad que no les gusta.