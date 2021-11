Mi niño querido.

Lidia y Omar pierden a su pequeño hijo Alex en un terrible accidente, la familia queda consternada y desafortunadamente Lidia no puede reponerse de su pérdida.

Lidia y Omar pierden a su pequeño hijo Alex en un terrible accidente. La familia queda consternada y Lidia no puede reponerse de su pérdida. Se siente perseguida por imágenes de su pequeño al que escucha llamarla y se le aparece en sueños produciéndole un gran dolor. Sólo quiere morir. Omar no sabe qué hacer, pero debe tomar una decisión dolorosa ya que Lidia agrede verbal y físicamente no sólo a su muchacha que se va de la casa horrorizada, sino a Pau, su hijastra, a la que acusa de la muerte de Alex.