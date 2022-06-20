Lolita Cortés “reavivó" las peleas en La Academia por los alumnos.

Las polémicas peleas han regresado a La Academia, protagonizadas ahora por la también crítica de hierro, Lolita Cortés, quien este fin de semana se enfrascó en una discusión con el director Alexander Acha, al asegurar que los alumnos no mostraron ningún avance durante una semana en el proyecto.

Pero, en su argumentación, ¿por qué ha estado tan molesta con el desempeño de los aspirantes?, incluso su compañero de banca Horacio Villalobos, salió raspado.

El concierto pasado la pasé muy mal, un dolor de cabeza terrible, estaba sorprendida porque Horacio decía estup...: ‘Este señor ¿de qué está hablando?, si ni siquiera sabe cantar y bailar’, entonces esta semana dije, entre a modo zen, me reinicié, puse modo avión y llegué

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La verdad es que tengo cosas muy buenas que decir de este concierto, por supuesto que sí, sobre todo que ya me caen bien mis críticos, me caían muy mal la semana pasada y qué tristeza que el director piense que nadie se puede aprender una canción de minuto y medio en una semana

Y, como no sé la pueden aprender, pues no la pueden bailar. Señores, vengo de hacer The Prom en Guadalajara dos funciones, tuve ensayo general el martes y se acabó, eso es todo

Entiendo los años de experiencia, entiendo lo que dicen el colmillo, pero esto no puede pasar, en mi época de joven, cuando jugamos a cantar, señores, era salir a cantar y tenía 11 años y salimos de gira y era en vivo, o sea señores, no hay manera que me digan, yo a los 18 años estaba haciendo... lo siento, no hay poder humano, es muy triste, es lamentable, pero esto los va a ayudar a mejorar, espero

Lolita Cortés ha quedado fascinada con los memes de las redes sociales.

Pero, lo que más ha disfrutado Lolita en su regreso a La Academia, es la creatividad de los internautas que semana a semana la hacen protagonista de cientos de memes.

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