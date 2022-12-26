Lorena Herrera confesó que perdió la líbido por cambios hormonales.

Lorena Herrera, no tiene empacho en confirmar que debido a sus cambios hormonales, sufrió una baja de líbido que la llevó a perder apetito sexual con su pareja Roberto Assad.

Te puede interesar: Ana Lucía Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, se convirtió en madre.

Tal como lo destapó en el reality show ‘Siempre Reinas’, la revelación, puso sobre la mesa un tema que casi siempre es tabú entre las parejas.

Yo empecé a pasar por una situación hormonal de tener un líbido bajo y eso, pues si tienes una pareja, pues obviamente no están fluyendo las cosas como venían siendo y cuando pasó, por eso no se lo dije a mi marido y pues él decía ‘¿Por qué me rehúye? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué?’

Y yo no sé lo quería decir, yo trataba de encontrar el por qué no estaba siendo la misma, pero mira, la relación que yo tengo con Roberto va más allá de tener sexo o no tener. Ya vamos a cumplir 19 años juntos y es una relación basada, principalmente, en la aceptación el uno del otro, hay un respeto tremendo y el amor es inmenso, más allá de cualquier cosa

Lorena Herrera satisfecha con este año que termina.

Por último, la también actriz hizo un balance sobre este cierre de año.

También te puede interesar: Jorge Reynoso aclara conflicto que hay con su hermana por propiedades.