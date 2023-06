Lorenzo Lazo en la misa de Edith González a 4 años de su muerte.

Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, revela que la actriz reposa en el mismo lugar donde está su padre, pero también donde está sepultada la bebé que perdieron como matrimonio, esto durante la misa que le hicieron en su honor a la finada actriz.

¿Qué dijo Lorenzo Lazo?

“Está descansando en el mejor lugar, el lugar donde está su padre y en el lugar donde está la bebé que perdimos. La vida es para adelante y, los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y haber recibido lo mejor”, declaró Lorenzo Lazo.

¿No fue Constanza Creel a la misa de su madre?

Lorenzo estuvo presente en la misa con la que la actriz fue recordada a cuatro años de su partida y a la cual no acudió su hija Constanza Creel. “Hay compromisos de trabajo y académicos por los que no pudo estar, pero hablamos, en fin, esas misas, recuerdos y sentimientos están permanentemente en el corazón”.

¿Lorenzo Lazo considera como suya a la familia de Edith González?

Lorenzo Lazo convivió con la familia de Edith González, a la cual sigue considerando como propia. “Siempre, siempre con mucho cariño, compartimos el amor, el cariño, el recuerdo y la emoción de haber compartido la vida, él como hermano y yo como marido de Edith”, recalcó.

Al preguntarle a Lorenzo Lazo sobre si se han cumplido todos los deseos que la actriz le encargó antes de partir, él aseguró que Edith no le pidió nada.

“No me encargó nada. Me hago responsable de lo que me toca y, parte de eso es guardar con respeto su recuerdo”

