Lorenzo Méndez aconseja a Eduin Caz que sea más prudente.

Mucho se ha hablado sobre el comportamiento de muchos cantantes de regional mexicano que acostumbran a tomar arriba del escenario, pasarse de copas y en ocasiones hacer desfiguros; sin embargo, en exclusiva para Ventaneando, Lorenzo Méndez culpó a Pedro Infante y demás ídolos de la época de oro del cine mexicano.

El intérprete de “Que me digan loco” y “Sal de mi vida”, entre otras, aseguró que las imágenes de Pedro Infante y demás ídolos del cine mexicano bebiendo en las películas mexicanas se arraigaron en el imaginario popular y enseñaron a los hombres que las emociones se procesan de mejor manera con alcohol.

“Desde Pedro Infante, o sea, ves las películas y es algo como nosotros los mexicanos o a lo mejor como latinos, los hombres somos muy malos para procesar nuestros sentimientos o emociones porque pues desde niños vemos este tipo de películas”, aseguró el cantante.

¿Qué opina sobre Eduin Caz y su comportamiento? Eduin Caz ha sido duramente criticado por beber abiertamente en sus conciertos, en ese tenor, Lorenzo Méndez se pronunció al respecto y aseguró que le gusta tomarse sus traguitos arriba del escenario ya que lo relajan.

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“Me gusta tomarme mi traguito arriba del escenario, me relaja. (Eduin Caz) Es joven, o sea, cuando te llega el éxito tan rápido, tan pronto, es difícil criticar a la gente, yo soy 100% vive y deja vivir. Lo que sí, es que hay muchos niños y muchos muchachitos que nos están viendo, hay que tener un poquito de cuidado ahí, hay que saber tantearles el agua a los camotes”, añadió.

¿Saludaría a su ex Chiquis si se la encuentra?

Lorenzo Méndez acaba de lanzar el álbum “Mi brillo”, por lo que aseguró que de encontrarse con su ex Chiquis la saludaría sin problemas ni rencores.

“La música ha sido una terapia para mí. Este álbum fue algo liberador para mi proceso de sanar y todo, pero estoy bien, estoy tranquilo ya y esa página fue un capítulo que se escribió y si la veo nos saludamos y no pasa nada”, recalcó.

