FOTOS | Lorenzo Méndez también se dice víctima de Chiquis Rivera.

Después del lanzamiento del libro ‘Invencible’ de Chiquis Rivera, su aún esposo y cantante Lorenzo Méndez está organizando una conferencia de prensa donde junto a sus abogados dará su versión de los hechos que narra la hija de la ‘Diva de la Banda’ en la editorial.

El ex integrante de la Original Banda el Limón revelará que sufrió abuso psicológico y doméstico por parte de Chiquis, a quien acusa de ser una persona muy explosiva.

Lorenzo dejó en claro que no permitirá más humillaciones por parte de la cantante, pues esta situación le ha causado daño a su familia, en lo profesional y en especial a su hija Victoria.

Uno de los temas que toca Chiquis en su libro es la violencia que sufrió por parte de Méndez, quien supuestamente la tomó del cuello y le escupió, situación que se habría generado por una infidelidad por parte de la hija de la ‘Gran Señora’.

Aunque Lorenzo Méndez no se ha manifestado en particular a este episodio de violencia que menciona Chiquis Rivera, sí ha mencionado a través de sus redes sociales lo siguiente: “En esta vida todo se paga”.

