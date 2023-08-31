Los peques ya volvieron a clases ¿Qué sigue?

A continuación tenemos unos tips para que tus compras de regreso a clases duren mucho tiempo.

El uniforme

Cuando vamos a comprar el uniforme es importante que consideremos la talla ideal para la comodidad de nuestros hijos. Cuando los niños están en la primaria el cuerpo pasa por cambios constantes, por lo que comprar tallas muy justas de primeras puede significar tener que comprar nuevos uniformes a medio ciclo escolar porque la talla ya no es cómoda para usar.

Una talla más grande suele ser un buen punto de partida para la mayoría de uniformes escolares, lo que permite que tu pequeño pueda crecer cómodamente en ese uniforme que, idealmente usará por varios años de su desarrollo.

Los útiles

Las listas de útiles escolares son enormes y cada año parece que se hacen más grandes, pero si ya vamos a invertir tanto en materiales lo mejor es hacer todo lo posible para que éstos duren mucho tiempo. Una buena manera de lograr eso es dejando a tus hijos elegir un estilo único para ellos.

Ya sea una regla traslúcida, lápices de colores, etiquetas con un personaje que les guste, cualquier detalle que exprese su personalidad ayudará mucho a que quiera cuidar y tratar con cuidado sus materiales para que duren mucho tiempo.

Los zapatos

Los zapatos siempre serán un tema complicado porque los pies están en constante cambio en esta etapa, además que es difícil encontrar unos que les gusten, acomoden y que sigan los lineamientos de las escuelas. Para ello, es importante saber elegir los indicados para nuestros hijos.

En este sentido, recomendamos ampliamente el Calzado Bogger; son de producción 100% nacional, con materiales orgánicos que permiten respirar al pie de los niños y con variedad de diseños que seguramente tus hijos adorarán para presumir este regreso a clases.

La mochila

Para muchos niños (y no tan niños) la mochila se vuelve un compañero, un acompañante en cada etapa de la escuela y de la vida, por lo que es importante que se sientan a gusto llevándola a todos lados. Ya sea que quieran cargarla o llevarla en rueditas, si la quieren de cierto color o de algún personaje el que ellos elijan su mochila incentivará a que la cuiden y quieran que les dure por mucho tiempo.

Igual, si estamos en la posibilidad, una mochila con muchos compartimentos puede ser un buen incentivo para enseñarles a ser ordenados con sus cosas.

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