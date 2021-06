Los resultados de los dictámenes de Alexa Hoffman.

Ventaneando tuvo acceso a los dictámenes periciales que se le practicaron a Alexa Hoffman.

En un principio se le practicaron 2 dictámenes a Alexa Hoffman que inicalmente no favorecían su proceso. El primer dictámen de Alexa no mostró síntomas por conducta inapropiada de su padre. El segundo dictámen confirmó que la hija de Ginny Hoffman no mostró signos de agresión sexual. Ventanenado también tuvo acceso al último dictámen particular que presentó Alexa, y dicho dictámen dio conclusiones opuestas a los emitidos por la fiscalía.