Lucero Mijares nos contó todo del estreno del musical “El Mago”.

El foro de Ventaneando se vistió de gala este martes 4 de julio con la presencia de Lucero Mijares y el productor Juan Torres, quienes hablaron en exclusiva sobre la obra musical “El Mago”, la cual inició funciones el pasado viernes.

Lucero Mijares se dijo muy contenta y agradecida por la invitación, mientras que Juan Torres declaró que “El Mago” inició el viernes pasado su temporada de 16 únicas semanas en el Teatro Hidalgo.

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¿Por qué durará tan poquito en escena “El Mago”?

Al preguntarle al productor sobre el por qué la obra estará únicamente 16 semanas en escena, Juan Torres declaró que “por una razón. Es una obra costosísima. Es un musical… es un obra con orquesta en vivo, 22 actores en escena y mucha magia en el escenario, tenemos unos trucos que vamos a revelar pronto”.

¿Cómo fue que Lucerito llegó a estelarizar “El Mago”?

Lucero Mijares se dijo agradecida con el productor Juan Torres por la oportunidad: “Estoy muy contenta, también muy agradecida porque me haya invitado a este proyectazo. (Me siento) Muy bien, muy emocionada, la verdad es que el cansancio es bastante”.

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Al preguntarle sobre las palabras de María del Sol, quien aseguró que este será el nacimiento de una gran estrella, en referencia a la hija de Lucero y Mijares, la joven dijo sentirse muy “agradecida con ella y estoy muy feliz de compartir con alguien como ella en este escenario que me ha enseñado muchísimo y pues que me puede compartir un poco de su trayectoria”.

¿Cómo ha sido crecer como hija de Lucero y Mijares?

Sobre cómo ha sido ser la hija de dos grandes como Lucero y Mijares, Lucerito declaró que en un principio fue difícil, pero se dijo afortunada de ser hija de dos famosos. “La verdad es que cuando era más chica me sacaba un poco de onda porque cuando íbamos a la calle, pues les pedían fotos a mis papás y era como de ¿qué onda?, ¿qué pasa?, ¿por qué?, entonces fui creciendo y me fui dando cuenta”.

Lucero Mijares dijo que le costó trabajo definir cómo iniciaría su carrera, ya que inició cantando con sus padres en su gira y después surgió el proyecto de “El Mago”, el cual es su primer protagónico en teatro.

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De igual forma, habló sobre lo que le ha dicho su madre, quien ya vio la obra como tres veces. “(Me ha dicho) Que cada día voy creciendo un poco más y también que la producción va creciendo día a día. Justo me dice que hasta el último día se aprenden las cosas y que hay que disfrutar siempre porque nunca sabemos si mañana vamos a seguir aquí”.