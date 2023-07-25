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FOTOS | ¿Lucero y Mijares regresan después de 12 años?

Rumores en redes sociales indican que Lucero y Mijares podrían regresar a tener una relación sentimental después de 12 años de separación. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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